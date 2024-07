A.Fontana, incertezza porta difficoltà nel settore dell'edilizia

"Sul Salva Milano mi sembra di capire che il discorso sarà sicuramente ripreso in Aula. È chiaro che" le varie indagini sull'edilizia di Milano "sono tutte iniziative preoccupanti perché in questa situazione di incertezza rischiamo di mettere in difficoltà un comparto che per l'economia lombarda e per l'economia di Milano è sicuramente importante. Credo che sia giunto il momento di fare chiarezza e di dare una interpretazione". Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di un evento a Palazzo Lombardia, dopo che oggi a Milano è stato sequestrato un cantiere dove è in costruzione un edificio residenziale di 3 torri per 77 appartamenti chiamato Residenze Lac.

Secondo Fontana, servono "scelte ben chiare" per "definire questa parte della legge che, non dimentichiamo, è una legge del '42, e quindi ha bisogno forse di qualche aggiornamento".





