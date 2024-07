Uil, referendum contro autonomia differenziata in Lombardia

Al via la raccolta delle firme della Uil della Lombardia per il referendum abrogativo sull'autonomia differenziata. Per l'occasione si è riunito a Milano, il consiglio confederale alla presenza del segretario generale regionale Enrico Vizza, del segretario confederale nazionale Santo Biondo e del vicepresidente della Regione Lombardia Emilio Del Bono.

"Abbiamo fatto il punto sulle posizioni assunte dal sindacato - spiega Vizza - e abbiamo dato il via raccolta delle firme per il referendum abrogativo contro una legge che aumenterà la frammentazione e non garantisce assolutamente prospettive di crescita sociale, economica e occupazionale all'intero territorio nazionale".

"Per noi - sottolinea - vanno respinte le differenziazioni, che tendono ad aumentare le disuguaglianze, non solo tra Nord e Sud del paese, ma anche tra aree urbane e aree interne".

"Abbiamo bisogno di ridurre i divari territoriali e sociali - conclude - e di garantire i livelli essenziali delle prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale. Penso ad esempio al tema dei contratti di lavoro che devono essere nazionali pensando alla contrattazione di secondo livello".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA