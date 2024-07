Trasporti, tutte le metro chiuse per lo sciopero a Milano

E' in corso anche a Milano lo sciopero nazionale proclamato dalle sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt, Ugl Fna e Faisa Cisal: tutte le metropolitane del capoluogo lombardo sono sospese, come ha confermato l'Atm.

L'astensione, di 4 ore, è prevista dalle 8.45 alle 12.45. Disagi e ritardi sono possibili anche sui mezzi di superficie. Lo sciopero è stato proclamato "nell'ambito della vertenza per il rinnovo del Ccnl a sostegno della piattaforma rivendicativa presentata dalle medesime organizzazioni sindacali volta al miglioramento delle condizioni lavorative, sia normative che salariali".



