Sala su Malpensa, Salvini non ha seguito ma ha firmato

"lo ripeto, intitolare un aeroporto così importante come Malpensa a Berlusconi, il cui nome, tra l'altro, campeggia ancora nel simbolo di un partito, è un atto profondamente politico e profondamente sbagliato". Lo ribadisce ancora una volta il sindaco di Milano Giuseppe Sala, in un post sulle sue pagine social, dopo il botta e risposta di ieri con uno dei figli dell'ex premier, Pier Silvio Berlusconi che ha criticato le sue prese di posizione sull'intitolazione. "Sembrerebbe che sulla questione Malpensa-Berlusconi ci si stia avvicinando alla verità", osserva il primo cittadino che illustra alcuni punti. "La famiglia non ne sapeva nulla - scrive -. Il ministro di riferimento più o meno pure. ('Non ho seguito le procedure', intendendo dire che non se ne è occupato - pur se una firma l'ha messa…)". Inoltre, prosegue, "l'ente gestore dell'aeroporto, cioè Sea, non è stato coinvolto. Così pure i Comuni del territorio, che si sono dichiarati pronti al ricorso". "Quindi la responsabilità dell'atto sembrerebbe da attribuirsi a un solerte funzionario pubblico - il presidente di Enac - che, anziché sentirsi servitore delle istituzioni, pare essersi messo al servizio della politica. C'è una bella differenza", conclude.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA