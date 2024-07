Sala, se non recuperano il Salva Milano agiremo sul Pgt

La cosiddetta norma Salva Milano non è entrata nel ddl Casa, "adesso c'è l'intenzione di recuperarla in un prossimo momento, vediamo se succede o meno".

Lo ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di un incontro con il corpo consolare della città. "Quello che noi, a questo punto faremo credo che sarà riprendere e cercare di velocizzare il Piano di governo del territorio per trovare una formula che metta in sicurezza gli interessi della città e di chi costruisce - ha aggiunto -. Rimarremo esposti però ai rischi del passato. Poi valuteremo come gestire questi altri rischi.

Aspettiamo ancora peró e vediamo se, come dicono, possono recuperare" la norma.

"Ho letto le parole del ministro Salvini. Vediamo cosa succederà". "Non possiamo aspettare in eterno. Per questo" si accelera sul Pgt "perché è chiaro che i tempi ormai sono veramente limitati".



