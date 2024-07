Lectio magistralis Cinzia Pasquali a Scuola Restauro Botticino

Considerata tra le restauratrici più famose al mondo, Cinzia Pasquali terrà, domani alle 10.30, una lectio magistralis sui segreti dei capolavori di Leonardo da Vinci in particolare "Sant'Anna, la Vergine e il Bambino".

L'incontro si svolgerà nei laboratori della Scuola di Restauro di Botticino a Milano Bovisa, in via Enrico Cosenz 54. La partecipazione è gratuita con registrazione obbligatoria.

Il celebre dipinto di Leonardo, conservato al Museo del Louvre di Parigi, è stato restaurato da Cinzia Pasquali tra il 2011 e il 2012. L'intervento è stato raccontato in un documentario prodotto dal Museo del Louvre nel 2012, intitolato "Leonardo da Vinci. The Restoration of the Century".

Da 30 anni - viene spigato in una nota - la base operativa di Cinzia Pasquali è a Parigi, dove lavora per riportare all'antico splendore alcuni dei più importanti capolavori del mondo. Ha iniziato il proprio percorso formativo presso l'Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro (Iscr), organo tecnico del Ministero della Cultura italiano, per poi intraprendere un percorso professionale che l'ha portata ad affermarsi tra i più grandi professionisti del settore a livello mondiale.



