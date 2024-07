In Lombardia nel 2023 tre morti sul lavoro a settimana

Rimangono drammatici i dati relativi agli infortuni sul lavoro ed alle morti bianche ed "assai modesto" il calo del numero generale dei decessi sul territorio lombardo: 172 nel 2023 - in media tre morti la settimana - contro i 177 del 2022. Lo si evince dalla memoria del Procuratore regionale della Corte dei Conti della Lombardia Paolo Evangelista, presentata in occasione del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Lombardia per l'esercizio finanziario 2023.

Nei primi 4 mesi del 2024 in Lombardia sono stati registrati 52 decessi (erano stati 49 nel 2023).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA