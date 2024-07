Giornalisti: Sportcom, al cdr pacchetto 5 giorni di sciopero

L'assemblea dei giornalisti della casa editrice milanese Sportcom, che edita sei testate cartacee e due online - tra cui il mensile Motociclismo pubblicato ininterrottamente dal 1914 - proclama lo stato di agitazione e affida al cdr un pacchetto di cinque giorni di sciopero. I giornalisti di Sportcom "sono - si legge in un comunicato - in forte disaccordo su varie scelte aziendali, in termini sia di gestione sia di strategia". Il cdr contesta anche il licenziamento del direttore di Vela e Motore.



