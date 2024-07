Camera di commercio accoglie i consoli a Palazzo Giureconsulti

"Milano oltre l'ostacolo, attrattività e innovazione" è il tema dell'incontro con il Corpo consolare promosso dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi questa mattina a Palazzo Giureconsulti.

"La diplomazia economica internazionale - ha detto Carlo Sangalli, presidente della Camera di commercio - ha un ruolo strategico sul territorio e contribuisce a promuovere la crescita economica e delle imprese". Per il sindaco Giuseppe Sala, "Milano ha un quinto di persone che provengono da altri Paesi e culture. Si tratta di una situazione che, se ben gestita, può portare a grandi opportunità".

"C'è un ruolo positivo e concreto per i consoli a Milano, per la creazione di rapporti economici e per far conoscere all'estero le possibilità che offre il territorio", ha detto Veronica Crego, decana del Corpo consolare e console generale della Repubblica Orientale dell'Uruguay. Raffaele Cattaneo, sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia, ha sottolineato "il ruolo centrale del territorio lombardo in un ambito europeo e internazionale".



