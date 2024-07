Appartamento-laboratorio per la droga, tre arresti a Lentate

Tre persone sono state arrestate nel corso di un'indagine della Squadra Mobile di Milano che ha portato alla scoperta di un appartamento-laboratorio per lo spaccio di droga a Lentate sul Seveso (Milano).

Il primo a essere preso è stato un 30enne incensurato, albanese regolare, fermato in auto a Seveso dopo un pedinamento.

Da lui gli investigatori sono risaliti fino a una casa da lui affittata, dove sono stati trovati gli altri due, suoi connazionali, entrambi pluripregiudicati, di 41 e 51 anni. Erano alle prese con presse, essiccatoi, diluenti e sostanza da taglio. In totale la Polizia di Stato ha sequestrato 750 grammi di cocaina e 18 di eroina ma soprattutto ha fatto terminare la continua attività del laboratorio.

Oltre all'accusa generale di produzione e spaccio di stupefacenti i tre dovranno rispondere di detenzione abusiva di armi da sparo: dentro un divano infatti sono state trovate due pistole semiautomatiche, una con matricola abrasa e una rubata, e decine di cartucce.



