Amadeus, sul Nove a settembre anche con Suzuki Music Party

Si triplica l'impegno di Amadeus sul Nove: l'ex volto Rai sarà conduttore e direttore artistico di Sukuzi Music Party, uno show evento che andrà in onda domenica 22 settembre dall'Allianz Cloud di Milano. A lanciare l'indiscrezione è Dagospia, secondo cui sul palco saliranno dodici numeri uno della musica che canteranno un brano del loro repertorio e una nuova hit in anteprima.

Amadeus potrà mettere in campo l'esperienza acquisita in cinque anni macina-record al Festival di Sanremo, in un format che richiama - almeno nel titolo e nello sponsor - quell'Arena Suzuki che il conduttore ha guidato nelle ultime tre stagioni su Rai1.

Ad attenderlo sulla rete generalista di punta del gruppo Warner Bros. Discovery anche Identity, sei giorni alla settimana in access prime time, e La Corrida, due format molto riconoscibili e amati.



