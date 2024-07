A Voghera presidio ininterrotto per la pace da febbraio

Un presidio per la pace che dura da 5 mesi in centro a Voghera (Pavia). E' l'iniziativa messa in campo a partire dallo scorso 17 febbraio da 16 cittadini che sorreggono altrettante lettere a formare la scritta 'Cessate il fuoco'.

L'iniziativa, promossa dalla 'Comunità del Carmine', è ispirata a quella avviata a Brescia dalle 'Donne in cammino per la pace' e poi proposta in numerose cittadine lombarde e italiane.

"Il presidio di Voghera - spiega un portavoce - continua da 5 mesi, con l'obiettivo di sensibilizzare la città e, con il suo piccolo ma tenace impegno, concorrere alla fine delle ostilità in tutte le zone di guerra".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA