Sala a Pier Silvio Berlusconi,questione Malpensa posta con garbo

"Mi pare di aver posto la questione Malpensa con garbo ed educazione. Se poi mi tocca interloquire con chi si rivolge a me dicendomi di 'non rompere', io non muto comunque il mio comportamento". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala replica a Pier Silvio Berlusconi che ha criticato le sue prese di posizione sull'intitolazione dell'aeroporto al padre.

"Nel merito, io userei la dedica per fare politica? Vorrei sommessamente ricordare che c'è in Italia un partito politico che porta il nome di Berlusconi. L'intitolazione non è quindi un atto politico?", conclude.



