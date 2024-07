Rina attesta idoneità della rete 2i Rete Gas per l'idrogeno

Rina, gruppo multinazionale di ispezione, certificazione e consulenza ingegneristica, ha completato per 2i Rete Gas la valutazione preliminare della compatibilità della rete esistente alla distribuzione di idrogeno in miscela.

Il lavoro svolto da Rina, in collaborazione con le unità tecniche aziendali coordinate dalla struttura ingegneria di 2i Rete Gas, ha permesso di completare una prima analisi con esito positivo delle condizioni dell'intera infrastruttura gestita da 2i Rete Gas, ponendo solide basi per la capacità di distribuire, già alle condizioni attuali, un vettore energetico multi gas e rinnovabile.

Le due aziende, inoltre, hanno firmato un protocollo d'intesa per collaborare allo sviluppo di iniziative congiunte negli ambiti della transizione energetica e della decarbonizzazione.

Saranno attivati anche programmi di formazione in collaborazione anche con altri attori del settore energetico.

"Questo accordo consolida il rapporto che abbiamo con uno dei primi operatori italiani nel settore della distribuzione del gas ed è un ulteriore passo sul percorso verso un sistema energetico più sostenibile e pronto ad accogliere nuovi modelli di distribuzione di energia", afferma Carlo Luzzato, amministratore delegato e direttore generale di Rina.

"Questa iniziativa si inquadra nella nostra strategia volta a massimizzare il supporto che le infrastrutture di distribuzione, come quella da noi gestita, possono offrire alla transizione energetica del Paese", evidenzia Francesco Forleo, amministratore delegato e direttore generale di 2i Rete Gas.





