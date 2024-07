QS, scuola di business Polimi è la prima italiana

Il Politecnico di Milano School of Management ha ottenuto il miglior risultato italiano nella classifica Quacquarelli Symonds QS dei migliori Executive MBA d'Europa 2024 - le scuole di business - posizionandosi 28esimo a livello europeo (+2 dal 2023) e 75esimo nel mondo. E' quanto emerge dal ranking pubblicato dall'agenzia QS, esperta della formazione universitaria globale, dove tra le prime 50 in Europa rientra anche la Bologna University Business School che guadagna sette posizioni rispetto allo scorso anno. A debuttare in classifica è poi la Roma Business School che a livello europeo si classifica al 63esimo posto, a parimerito con MIB Trieste School of Management che guadagna otto posizioni dal 2023. "Come Rome Business School siamo davvero orgogliosi di questo nuovo successo. Un ulteriore traguardo che rafforza la nostra determinazione a lavorare ogni giorno per assicurare ai nostri studenti un'educazione eccellente, formandoli come professionisti e leader del futuro, competitivi sia a livello nazionale che internazionale", commenta Antonio Ragusa, preside di Rome Business School.

Tutti i programmi Executive MBA italiani in classifica migliorano la propria posizione rispetto alla scorsa edizione.

Nel ranking di QS rientrano 52 scuole di business dell'Europa continentale in 16 Paesi. Di queste, 17 salgono in classifica, 22 scendono, nove rimangono stabili e quattro si classificano per la prima volta. La Francia è il Paese europeo più rappresentato, con 12 scuole di business classificate, seguita dalla Spagna con sette. Germania, Polonia, Svizzera ne hanno quattro. I risultati vedono la Francia e la Spagna dominare la formazione manageriale per executive leader in Europa: la Francia ospita due dei migliori programmi Executive MBA dell' Europa Continentale, mentre la Spagna vanta tre dei primi cinque della regione, tra cui la scuola di business più quotata dell'Europa continentale, la IESE Business School.

Nel ranking di QS con i 194 migliori programmi Executive MBA del mondo in 45 Paesi e territori, a livello globale, la Oxford (Said) Business School conquista la posizione più alta, salendo dal terzo al primo posto, mentre il leader dello scorso anno, HEC Paris, scende al terzo posto. La IESE Business School e il MIT (Sloan) restano rispettivamente al secondo e al quarto posto. La London Business School entra nella top 5, passando dal settimo al quinto posto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA