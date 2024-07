Parte iter fine vita in Lombardia. Cappato chiede 'tempi certi'

È cominciato oggi in Lombardia l'iter di discussione della proposta di legge sul fine vita del comitato 'Liberi Subito' con una seduta congiunta delle commissioni regionali Sanità e Affari istituzionali.

"Siamo grati a Regione Lombardia per questa occasione di presentazione di una legge proposta da più di 8000 cittadini lombardi che chiede una cosa molto semplice: che ci siano tempi certi nelle risposte da dare alle persone che chiedono di essere aiutate a morire", ha commentato il tesoriere dell'associazione Luca Coscioni Marco Cappato.

"Non è dignitoso e non è umano tenere mesi o addirittura anni in attesa di una risposta persone con patologie irreversibili e sofferenze insopportabili - ha aggiunto -. Hanno diritto di essere aiutate a morire e questo lo ha già stabilito la Corte costituzionale. Non è su questo che si deve esprimere Regione Lombardia. Deve a nostro avviso intervenire per garantire che i tempi e le procedure siano certi e sicure anche per meglio prevenire i suicidi e tutelare il personale sanitario".

Per la presidente della commissione Sanità Patrizia Baffi (FdI), le tempistiche "dipendono dalle norme". Il Pdl "è stato assegnato alle commissioni il 21 febbraio e quindi entro 9 mesi deve arrivare in Aula. Il 21 novembre è il termine ultimo. Noi adesso faremo un percorso di approfondimento: non esiste una discussione politica seria se non si fa un approfondimento serio".

Per il presidente della commissione Affari Istituzionali Matteo Forte (FdI) "Il primo punto da superare è se esista effettivamente un diritto all'assistenza al suicidio medicalmente assistito. La stessa sentenza della Corte non afferma questo diritto, ma si limita a riscrivere una parte del codice penale. Tra l'altro la materia penale è di competenza dello Stato e quindi qui si pone il tema se questa proposta di legge sia di competenza del legislatore regionale. Questo - ha concluso - è un tema che andrà assolutamente sciolto".



