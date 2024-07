Lombardia, Federica Picchi nuovo sottosegretario Sport e Giovani

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato il decreto che nomina Federica Picchi sottosegretario con delega ai Giovani e Sport.

L'incarico a Picchi arriva dopo le dimissioni presentate da Lara Magoni eletta al Parlamento europeo con Fratelli d'Italia.

Anche Picchi si era candidata alle scorse europee con il partito di Giorgia Meloni senza risultare eletta.

Fontana, si legge in una nota della Regione, "dà il benvenuto e augura buon lavoro a Federica Picchi e ringrazia Lara Magoni per l'impegno profuso in questi anni nella giunta regionale".





