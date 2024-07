Incidente sul lavoro nel Milanese, due operai ustionati

Due operai sono rimasti gravemente feriti, nel Milanese, durante dei lavori di rifacimento del manto stradale. E' accaduto nel primo pomeriggio a Corbetta (Milano), sulla strada provinciale 11 all'altezza di via Milano, dove i due stavano lavorando all'aperto quando, per cause ancora da chiarire, sarebbero stati investiti da una gettata di catrame bollente. Il 118 li ha soccorsi e portati entrambi in codice rosso all'ospedale. I pazienti sono un uomo di 60 e uno di 62 anni, trasportati agli ospedali di Legnano (Milano) e Magenta (Milano).

Sul posto sono arrivati il 118, i Carabinieri di Corbetta e la Polizia Locale, che procede alle indagini.



