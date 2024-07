Inaugurato il nuovo condominio sociale multitarget a Milano

Un condominio sociale "multitarget", pensato per persone fragili in situazione di povertà ed emergenza abitativa, sia italiani sia stranieri, che provengono da diversi percorsi di vita e diversi contesti familiari. È questo il nuovo housing sociale di Fondazione Progetto Arca inaugurato oggi in Viale Bodio 16 a Milano, grazie alla conferma della partnership decennale con Jti Italia, oltre al sostegno di Fondazione Cariplo, Fondazione Laps e Maison du Monde.

Il condominio sociale è composto da 10 appartamenti, sei bilocali e quattro trilocali, dislocati su 3 piani e interamente arredati, destinati all'accoglienza abitativa temporanea, dalla durata media di 6-18 mesi, di 30 persone, segnalate dai servizi sociali o da partner sul territorio.

"Per noi questa inaugurazione è fondamentale, perché mette a terra un progetto in cui crediamo e che ci vede molto orgogliosi. Un anno fa, quando siamo arrivati qui con il Market Solidale, qui non c'era nulla. Oggi, invece, c'è una palazzina strutturata, arredata e pronta ad accogliere. E questo progetto fa parte della nostra visione di sostenibilità, che è a 360 gradi, è ambientale, ma anche sociale ed economica" le parole di Alessandra Gorini, comunication manager di Jti Italia.

Per Jti Italia questo è uno dei tanti progetti portati avanti in collaborazione con Fondazione Progetto Arca negli ultimi dieci anni e proprio in Viale Bodio 16 un anno fa è stato inaugurato il Market Solidale, che assieme a uno spazio comune polifunzionale offrirà un ambiente protetto adatto agli incontri di orientamento ai servizi oltre alle riunioni collettive, ai momenti conviviali e a tutte le attività comunitarie.

Come detto, quella tra Fondazione Progetto Arca e Jti Italia è una partnership lunga oltre 10 anni, e che nel 2023 ha visto la realizzazione di diverse iniziative, a partire dalle Cucine Mobili di Padova e Bari, i due food truck destinati a percorrere le vie cittadine per distribuire pasti completi, cucinati e sani alle persone senza dimora che vivono per strada.



