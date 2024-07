'Energia a Pavia, progetto per aiutare famiglie in difficoltà

Un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà, attraverso il pagamento delle bollette. E' l'obiettivo di "Energia a Pavia", iniziativa presentata oggi in Comune, realizzata in collaborazione con il Banco dell'Energia, Asm, LGH e Caritas diocesana. I fondi destinati al progetto saranno affidati alla Caritas, che li distribuirà ai propri utenti. Ogni sostegno economico sarà accompagnato da una serie di informazioni volte a promuovere un consumo energetico più consapevole.

"L'accordo con Banco dell'Energia rappresenta un passo significativo nella nostra missione di supportare le famiglie in difficoltà - ha sottolineato Francesco Brendolise, assessore comunale alle Politiche Sociali -. il progetto non solo fornirà un aiuto concreto nella gestione delle spese energetiche, ma rafforzerà anche il senso di comunità e solidarietà nella nostra città. In linea con il principio di sussidiarietà, l' iniziativa dimostra come la collaborazione tra enti locali e organizzazioni del Terzo Settore possa portare a risultati concreti e positivi per i cittadini".

"Da sempre la Caritas diocesana - ha aggiunto il direttore don Franco Tassone - ha come obiettivo non solo quello di fornire un supporto economico alle famiglie in difficoltà, ma anche di promuovere un cambiamento culturale nell'approccio ai consumi energetici".



