Sala scende al 19esimo posto tra i sindaci, 'ma non sono deluso'

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala non si dice deluso dal risultato della classifica sul gradimento dei sindaci pubblicata ieri dal Sole 24 Ore, che lo ha visto scivolare dal primo al 19esimo posto, con un gradimento del 57%.

Sala - eletto la prima volta nel 2016 e confermato nel 2021 - spiega di essere "tutt'altro" che deluso, "ci sarebbe da metterci due firme per essere al 57% dopo 8 anni". Durante la seduta di ieri del Consiglio comunale alcuni esponenti dell'opposizione hanno attaccato il sindaco sostenendo che non è un buon risultato.

"Parlano consiglieri che non conserverebbero un 57% neanche per 8 giorni - conclude - E all'opposizione dico che vi ho battuto già due volte, se potessi ricandidarmi vi batterei una terza volta".



