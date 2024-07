Nidi gratis plus, 20 milioni per azzerare la retta in Lombardia

Quest'anno il provvedimento 'Nidi gratis plus' 2024-2025, approvato oggi dalla Giunta regionale, si rinnova e amplia i requisiti d'accesso per abbattere la retta di nidi e micronidi pubblici o privati convenzionati dei Comuni ammessi alla misura. Lo rende noto Regione Lombardia. "Con uno stanziamento pari a 20 milioni di euro, relativo ai fondi Fse, sarà possibile ampliare la platea dei destinatari per i quali il requisito di accesso relativo all'Isee viene ora esteso per un valore fino a 25.000 euro" spiega una nota.

"Con questa misura - ha dichiarato l'assessore alla Famiglia, Elena Lucchini - abbiamo rinnovato il nostro sostegno alle famiglie in condizione di vulnerabilità economica e sociale per facilitare l'accesso ai servizi per la prima infanzia, rispondendo ai bisogni di conciliazione vita-lavoro e favorendone la permanenza, l'inserimento e il re-inserimento nel mercato del lavoro, con particolare attenzione alle madri".

Anche per un adeguamento rispetto agli aggiornamenti introdotti dalla misura nazionale, ha proseguito la responsabile alla Famiglia, "abbiamo voluto ampliare i requisiti di accesso per aumentare le adesioni delle famiglie che lo scorso anno sono state quasi 8.000. Grazie ai nuovi requisiti abbiamo stimato che potremo coinvolgere altri 2700 minori. Come nelle altre edizioni, per le famiglie con Isee fino a 20.000 euro sarà possibile azzerare l'intera quota di retta mensile che eccede l'importo rimborsabile da Inps. E da quest'anno, per le famiglia con Isee da 20.000 a 25.000 euro - ha concluso l'assessora Lucchini - garantiremo una quota di retta mensile che eccede l'importo rimborsabile da Inps fino ad un contributo pubblico massimo di 100 euro. Un aiuto concreto che testimonia la centralità della famiglia nell'azione di governo".



