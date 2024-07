Liste d'attesa in Lombardia, per Majorino 'bilancio disastroso'

"Oggi arriva l'ennesima delibera che certifica ancora una volta il disastroso bilancio di Fontana e Bertolaso sulle liste d'attesa in sanità". Lo dichiara Pierfrancesco Majorino, capogruppo in Regione Lombardia e membro della segreteria nazionale del Partito Democratico.

"Il centro unico di prenotazione, nel frattempo, è sparito completamente dai radar" aggiunge Majorino. "La giunta Fontana dovrebbe cambiare radicalmente marcia. La strada giusta è quella di mettere in discussione le scelte sin qui adottate, come sosteniamo, attraverso la legge di iniziativa popolare che stiamo portando avanti registrando un consenso superiore ad ogni nostra aspettativa", conclude.



