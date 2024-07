Atterraggio d'emergenza a Malpensa per volo Delta verso Atlanta

Un aereo Delta decollato da Malpensa per Atlanta è dovuto rientrare in emergenza nello scalo varesino. La causa, in fase di accertamento, sembra essere stato un guasto al motore.

Si tratta di un Boeing 767-400 decollato con destinazione Atlanta alle 12.30, per poi virare verso Magenta e passare su Abbiategrasso. Da lì, la virata verso il Novarese dove ha ripreso la direzione verso nord ed è tornato a Malpensa.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, per mettere in sicurezza l'area e il mezzo. In base alle prime ricostruzioni, la causa sarebbe un guasto al motore come testimoniato da fumo e da un principio d'incendio sull'aereo che ha causato la chiusura della pista 35L-17R. Non è esclusa neanche l'ipotesi bird strike.



