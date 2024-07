Anna Gervasoni rettrice della Liuc-Università Cattaneo

Il cda della Liuc Università Cattaneo ha nominato all'unanimità Anna Gervasoni nuova rettrice dell'ateneo. Entrerà in carica dal primo novembre. Anna Gervasoni - come spiga l'ateneo - proseguirà il lavoro iniziato dal predecessore Federico Visconti: tra le priorità, il rinnovamento dei corsi di laurea magistrale con un approccio sempre più esperienziale e connesso al mondo del lavoro, il conseguimento degli accreditamenti internazionali Aacsb e Efmd, l'avvio di un laboratorio che permetta di valorizzare l'attività di ricerca di Economia e Ingegneria anche in chiave di contaminazione con le imprese per sfruttare al meglio le sinergie.

"Economia, Ingegneria, PHD e Business School sono i pilastri su cui - dice Gervasoni - imposterò il lavoro, all'insegna di innovazione, internazionalizzazione e valorizzazione del naturale rapporto con le imprese". Anna Gervasoni, professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese, si è sempre dedicata ai temi di finanza innovativa. Inizia il suo percorso accademico all'Università Bocconi e si dedica fin da subito a temi di frontiera: il venture capital e la finanza per le infrastrutture. Dal 1997 alla direzione generale di Aifi, l'associazione che raduna i fondi di private equity, venture capital, private debt, siede in alcuni prestigiosi Consigli di Amministrazione di Società quotate. Approda alla Liuc dalla sua fondazione, nel 1991. "In un mercato estremamente competitivo vogliamo posizionarci ispirandoci ai migliori modelli internazionali, analogamente a quanto abbiamo fatto al momento della nascita dell'Università", afferma Riccardo Comerio, Presidente della Liuc.



