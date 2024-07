Al Cagliari Piccoli, Zortea e Adopo, subito le visite mediche

Manca solo l'ufficialitá, ma ormai è fatta: visite mediche nel pomeriggio per l'esterno destro Nadir Zortea, l'attaccante Roberto Piccoli e il centrocampista Michel Adopo. Poi in serata l'arrivo a Cagliari: quindi la firma e domani, verosimilmente, il primo allenamento dei tre con il resto della squadra. Tutti arrivano dall'Atalanta. In direzione opposta viaggerà Ibrahim Sulemana, centrocampista ghanese acquistato l'anno scorso dal Verona e che, nel giro di una stagione, ha visto raddoppiare il suo valore di mercato, da quattro a otto milioni.

Proseguono gli allenamenti ad Assemini con il mister Davide Nicola. Il primo test con la Primavera, in programma venerdì alle 17 sarà a porte aperte. Bisogna però prenotare il biglietto, gratuito, entrando su cagliaricalcio.com o sul sito di TicketOne per scaricare il pass (sino a un massimo di due). I posti a disposizione sono limitati, si accederà da via Sa Ruina: apertura cancelli dalle 16, con possibilità di parcheggio nell'area adiacente al Centro sportivo.

Intanto il Cagliari ha presentato questa mattina la sua terza maglia della stagione ispirata alla tradizione sarda. Il kit si chiama "Mari e Perda" (mare e pietra, in lingua sarda) e richiama i colori e le venature dell'ossidiana e il pregio dorato del bisso.



