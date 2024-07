Sala da primo al 19/mo posto nella classifica del Sole 24 Ore

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, si piazza al diciannovesimo posto nella classifica di gradimento dei primi cittadini italiani. Lo rileva la Governance Poll 2024, sul gradimento di sindaci e governatori, realizzata dall'Istituto demoscopico Noto Sondaggi per il quotidiano Il Sole 24 Ore.

A Milano Sala perde otto punti rispetto al 65% di consensi che l'anno scorso lo aveva portato in testa alla classifica e si ferma alla diciannovesima posizione insieme ad altri colleghi, tra cui il sindaco di Terni Stefano Bandecchi.

In questa edizione Giuseppe Sala totalizza il 57% di consensi, contro il 65% dello scorso anno e perde punti anche nel raffronto con il giorno dell'elezione, avvenuta nel 2021, quando era al 57,7%, per un -0,7%.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA