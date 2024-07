Pd protesta a Palazzo Marino contro aeroporto 'Berlusconi'

Anche i consiglieri comunali di centrosinistra al Comune di Milano hanno protestato contro l'intitolazione dell'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi con un flashmob nel cortile di Palazzo Marino, poco prima dell'inizio della seduta del Consiglio comunale. L'iniziativa è stata promossa dal Pd ma ha aderito quasi tutta la maggioranza.

I consiglieri si sono posizionati in piedi al centro del cortile tenendo in mando cartelli bianchi con scritto in nero 'Aeroporto Milano Malpensa...' e poi i nomi di personaggi a cui, secondo loro, potrebbe essere intitolato lo scalo in alternativa a Berlusconi. Tra le personalità citate, Armida Barelli, Rosa Genoni, Giuseppe Verdi, Maria Gaetana Agnesi, Giorgio Ambrosoli, Nilde Iotti, Carla Fracci, Rosina Ferrario, Giacomo Matteotti, Margherita Hack. Nel pomeriggio scenderanno in piazza sotto la sede della Regione Lombardia gli esponenti delle opposizioni dal Pd, al M5S, ai Sentinelli, AvS e Cgil per dire no all'aeroporto Silvio Berlusconi.

"Oggi abbiamo il Consiglio comunale, quindi non potevamo essere presenti al presidio organizzato sotto la Regione Lombardia, - ha spiegato Beatrice Uguccioni, capogruppo del Pd al Comune di Milano -. Crediamo però importante dare un segnale, al di là del nome, anche sulle modalità con cui è stata fatta questa scelta. Si è trattato di un blitz praticamente, di cui nessuno sapeva, uno sgarbo istituzionale che riteniamo eccessivo".



