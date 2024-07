Moody's, anche nel 2024 rating Lombardia migliore dell'Italia

Moody's conferma anche per il 2024 che il rating della Regione Lombardia è superiore a quello dell'Italia, riconoscendo un sistema di governance "molto forte", un'economia regionale "ricca e dinamica", una robusta liquidità e un basso profilo di debito.

"Apprendiamo con grande soddisfazione che Moody's ha confermato il rating 'BAA2 stabile', superiore a quello del nostro Paese - ha commentato in conferenza stampa il presidente della Lombardia Attilio Fontana - i motivi ci inorgogliscono: Moody's afferma che la Regione ha un sistema di governance molto forte e che le pratiche di gestione sono realizzate in modo manageriale e con grande solidità. Riconoscendo alla Lombardia un sistema istituzionale maturo e robusto".



