Controlli durante i concerti di Taylor Swift a Milano, 6 arresti

Sei persone arrestate, cinque denunciate in stato di libertà e oltre 200 controllate: è questo il bilancio delle attività di polizia durante il fine settimana in cui Milano ha ospitato il doppio concerto di Taylor Swift, e che ha visto la partecipazione, in due date, di otre 100mila persone.

Tra i vari episodi segnalati nel corso dei pattugliamenti in divisa e in borghese da parte della Questura, che ha operato sia con uomini delle Volanti sia della Mobile, e sia in zona San Siro sia in centro, quello di un arresto in piazzale dello Sport dove un 23enne con precedenti è stato arrestato per spaccio perché trovato in possesso di 10 grammi di cocaina. Mentre una coppia di stranieri, lui di 32 e lei di 22, entrambi marocchini, in piazzale Angelo Moratti, sono stati denunciati perché facevano salire sui sedili posteriori della loro auto i ragazzi che volevano acquistare stupefacenti.

Nella vettura, un'Alfa Romeo, avevano 11 grammi di cocaina.

Altri due nordafricani, egiziani di di 21 e 20 anni, sono stati denunciati per la ricettazione di un pc portatile (che apparteneva a una turista greca) nella fermata M1 Lotto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA