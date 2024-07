Aggredisce rivale con un machete a Rozzano, arrestato

Un 24enne marocchino è stato arrestato dai Carabinieri a Rozzano (Milano) dopo aver colpito un rivale durante una lite con un machete di 35 cm di lama. È accaduto ieri pomeriggio in via delle Peonie dove, dopo una segnalazione di lite, sono giunti i Carabinieri trovandolo mentre con la lama colpiva un connazionale di 21 anni, riverso a terra. Lui ha tentato di scappare, opponendo anche resistenza ai militari, ma alla fine è stato bloccato e arrestato per resistenza e per il porto dell'arma bianca.

Ora si trova in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria anche in merito al ferimento. Il ferito, trasportato dal 118 all'ospedale San Carlo di Milano, è stato dimesso per ferite a fianco e scapola destre con una prognosi di 25 giorni.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA