Schianto nel Varesotto nella notte, morto automobilista

Un automobilista di 39 anni, residente a Olgiate Olona (Varese) è morto in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 3.30 di oggi proprio a Olgiate.

L'uomo, molto probabilmente, stava tornando a casa.

Due le auto coinvolte, nell'impatto la macchina del 39enne si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e mezzi del 118. Le condizioni del trentanovenne sono apparse subito gravi. Trasportato in codice rosso all'ospedale di Legnano (Milano) è molto qualche ora dopo il ricovero. Meno gravi le condizioni dell'altro automobilista coinvolto nello schianto, un giovane di 29 anni, trasportato in ospedale in codice giallo.



