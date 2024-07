Ha un malore in un locale, morto ragazzo di 23 anni nel Milanese

Un giovane di 23 anni, residente a Cesate, ha avuto un malore ed è morto mentre stava trascorrendo la serata al The Birra, locale di San Vittore Olona (Milano). E' accaduto intorno all'1.30 di questa notte. Quando i soccorsi, subito allertati, sono arrivati sul posto il 23enne era in arresto cardiaco.

Il giovane è stato rianimato sul posto dal personale sanitario del 118 e poi trasportato su un'ambulanza della Croce Rossa all'ospedale di Legnano. Qui, dopo ulteriori tentativi, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

L'episodio è stato segnalato ai carabinieri della compagnia di Legnano (Milano). La procura di Busto Arsizio (Varese) potrebbe predisporre degli accertamenti nelle prossime ore.



