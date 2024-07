Compie 84 anni Renato Pozzetto, gli auguri della Lombardia

Compie oggi 84 anni Renato Pozzetto. Nato a Milano nel 1940, cresciuto nei primi anni in provincia di Varese, dove ora ha aperto Locanda Pozzetto, a Laveno Mombello, è stato uno dei protagonisti del cabaret milanese, insieme a Cochi Ponzoni con cui ha formato un duo dagli anni Sessanta.

Da lì è partita una carriera passata dalla televisione al cinema, dove ha debuttato nel 1974 con Per amare Ofelia. Iconici alcuni titoli degli anni '80 come Da grande (di cui il remake americano, Big, ha permesso a Tom Hanks di vincere il suo primo Oscar) e 'Ragazzo di campagna'.

E proprio Ragazzo di campagna ha citato il presidente della Lombardia Attilio Fontana nel fargli gli auguri. "Taaac… e tanti, tanti auguri di buon compleanno caro Renato!!! - ha scritto sui social - Un amico, un grande artista. Ci lega l'amore per la nostra terra, per il lago a Laveno. Un ragazzo di campagna che ha regalato emozioni, sorrisi e risate a più generazioni. Un orgoglio di Lombardia. Ancora auguri Artemio, ops… Renato!".



