Delirio dei fan per il 'ciao' di Taylor Swift a inizio concerto

È bastato un 'ciao' in italiano a scatenare il delirio dei fan all'inizio del concerto di Taylor Swift, cominciato qualche minuto prima delle 20. Con un countdown a scandire l'attesa, la star del pop è apparsa sulla passerella aggettante sul prato dopo l'ingresso di ballerini con ali a fiore. E lei, come un bocciolo, è sbucata da una piattaforma, accolta dal boato dei 65mila di San Siro che ha fatto tremare lo stadio. "Sono felice di essere a Milano, chissà se qualcuno di voi sa le parole di questa canzone" ha detto lei in inglese dando il via alla prima delle tappe milanesi con il brano miss americana & the heartbreak prince.

Poi ha aggiunto "essere qui stasera qui mi fa sentire molto powerfull" prima di baciarsi i bicipiti scolpiti e attaccare con quella che i suoi fans considerano la sua canzone più femminista, the man, un inno al femminismo e contro il patriarcato per il quale ha indossato una giacca glitterata sopra al body scintillante.

Ai fan italiani ha anticipato i contenuti dello show, assicurando che ripercorrerà tutti i best act della sua già lunga carriera.



