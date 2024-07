Braccialetti e brillanti, a San Siro è show nello show

E' uno show che inizia già fuori dallo stadio quello di Taylor Swift, con la 'sfilata' di outfit scintillanti ispirati a quella della diva del pop, selfie di rito, code chilometriche per accaparrarsi un gadget e capannelli dove scambiarsi braccialetti dell'amicizia, in pieno codice swiftie. Tra i 65mila che hanno già preso posto a San Siro anche l'ex stilista di Valentino Pierpaolo Piccioli con la figlia, "l'ho accompagnata - dice all'ANSA - ma anche io sono un grande fan".

Come lo sono Isabella e Silvana, amiche 22enni arrivate ieri sera da Roma per assistere a entrambi gli show per cui si sono preparate a lungo. A San Siro si sono presentate con 200 braccialetti fatti a mano da scambiare con altre fan e con abiti pazzeschi ispirati ai look del periodo di Lover e Folklore. Due delle 'ere' ripercorse dallo show-evento che ha portato a Milano spettatori da tutto il mondo. "Sono arrivato Dall'Austria in treno e mi fermerò a Milano per 3 giorni, sono solo ma troverò compagnia come accade sempre a questi concerti" dice il 24enne Christian, tuta di cristalli, stivali e cappello da cowboy. "Non voglio pensare a quanto spendo, ma credo di essere intorno ai 5.000 euro per questo tour - racconta il superfan - sono stato anche a Stoccolma due volte ed è stato magnifico". Una devozione dovuta al fatto che "Taylor è stata parte del mio cambiamento, mi accompagna da quando ho 18 anni, ogni mio ricordo importante è accompagnato da una sua canzone".

La pensa in modo simile il 20enne Elia, arrivato da Padova in giornata con uno dei look più notevoli, top e pantaloni verdi percorsi da un tralcio d'edera, citazione-omaggio di 'Ivy', dall'album Evermore. "Il coraggio di Taylor di rialzarsi sempre - spiega - mi ha motivato anche nei momenti più difficili a tirare fuori il meglio di me". Tanti i gruppi di amiche con outfit simili ma anche tante le coppie madre-figlia vestite coordinate, come le bellissime slovacche fotocopia arrivate in città solo per lei, la cantautrice che da Minneapolis si è presa il mondo, con un tour infinito di 152 date che finalmente stasera la riporta in Italia dopo 13 anni dall'ultima esibizione. Per lei hanno preso voli e biglietti anche dall'America, come le tre amiche che si sono date appuntamento a Milano arrivando una da New York e le altre due da Baltimora.



