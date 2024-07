Atm, giovedì 18 luglio sciopero nazionale di 4 ore

Per giovedì 18 luglio la segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt, Ugl Fna e Faisa Cisal hanno proclamato uno sciopero nazionale di 4 ore per il settore del Trasporto pubblico locale, che interesserà i lavoratori del Gruppo Atm. Lo rende noto l'azienda di trasporto pubblico milanese.

"L'agitazione del personale viaggiante, del servizio Poma e di esercizio delle linee di superficie e metropolitane, secondo le modalità comunicate dalle strutture regionali" dei sindacati "che hanno aderito all'iniziativa nazionale, sarà possibile dalle ore 8.45 alle ore 12.45", si legge nella nota dell'Atm.

"Lo sciopero è stato indetto nell'ambito della vertenza per il rinnovo del Ccnl a sostegno della piattaforma rivendicativa presentata dalle medesime organizzazioni sindacali, volta al miglioramento delle condizioni lavorative, sia normative che salariali", conclude la nota.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA