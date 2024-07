Aperti i cancelli di San Siro, Milano invasa di 'Swifties'

E' tutto pronto a Milano per il concerto di Taylor Swift a San Siro dove già in molti erano in coda da ore ( qualcuno da giorni) davanti ai cancelli quando sono stati aperti alle 14.

E non solo vicino allo stadio ma anche in città, è difficile scordarsi che oggi è il giorno del concerto con i gadget in vendita e i fan, arrivati da tutta Italia ma anche dall'estero, riconoscibili per i braccialetti, a riempire strade e metro, riconoscibili soprattutto per i braccialetti che si scambiano.

Ci sono anche alberghi in cui sono stati allestiti dei banchetti dove i clienti possono realizzare i braccialetti dell'amicizia da scambiare con gli altri fan.

Per ragioni di sicurezza allo stadio non si possono introdurre laptop, bastoni per i selfie e nemmeno power bank, cosa che ha scatenato qualche polemica soprattutto da chi è arrivato presto al mattino o nei giorni scorsi. E c'è anche chi ha nascosto il power bank in un panino per farlo entrare allo stadio di San Siro, dove alle 14 si sono aperti tra la ressa e qualche polemica i cancelli per il tanto atteso show.

Stringenti le misure di sicurezza per il live del The Eras Tour. Non tutti però avevano preso visione delle regole di ingresso e chi è arrivato con power bank si è lamentato di essere costretto a gettarle e ha scritto ai promoter italiani delle date. Da D'Alessandro e Galli hanno risposto: "Abbiamo fatto un passaggio con la security e cerchiamo di risolvere velocemente la situazione".

Intanto chi è riuscito a entrare tra i primi dei 65mila di stasera ha postato orgogliosamente sui social il posto conquistato sotto palco, insieme ad outfit scintillanti copiati da quelli indossati dalla diva del pop nel corso della sua carriera. Domani si replica.



