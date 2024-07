Torna TheGinday, le novità dai brand ai piccoli distillatori

Torna con la 12/a edizione a Milano a settembre, theGINday, l'evento italiano dedicato al mondo del Gin. Obiettivo anticipare le tendenze di consumo e il rapporto tra prodotto e utente, presenti i brand delle grandi aziende, delle produzioni artigianali e dei piccoli distillatori.

Previsti anche seminari, workshop, degustazioni masterclass e, per il secondo anno, i Gin Awards. Una giuria di esperti tra professionisti del settore beverage come bartender, sommelier, produttori, degustatori e giornalisti altamente qualificati, secondo il metodo blind test, assaggiando quindi alla cieca.

"Da dodici anni TheGINday è il punto di riferimento per la Bar Industry ma soprattutto rappresenta un luogo altamente professionale dove sono nate le tendenze e dove si continuano a tracciare le traiettorie del futuro del settore", ha detto Luca Pirola, ideatore ed organizzatore del format e fondatore di Bartender.it.

Come per le precedenti edizioni l'evento si svolgerà al SuperStudio Più di via Tortona (8-9 settembre),, allargandosi a tutta Milano con la theGinweek che coinvolgerà numerosi i locali dal 8 al 14 settembre.



