Nubifragio sul Varesotto, danni e viabilità in tilt

Nubifragio all'alba sul Varesotto con forte vento e grandine in alcune zone della provincia.

Chiuse alcune strade a causa della caduta di alberi.

Il traffico è difficoltoso lungo la strada tra Mornago (Varese) e Besnate e alberi sono caduti anche sulla strada provinciale tra Daverio e Azzate.

A Varese numerose vie chiuse al traffico per allagamenti e sempre a causa della caduta di alberi. Il torrente Vellone è sotto osservazione a causa del rapido innalzamento del livello dell'acqua.

Lungo la superstrada per Malpensa un'auto si è ribaltata, a causa dell'asfalto reso scivoloso dala pioggia, all'altezza del Terminal 2 in direzione dell'autostrada A4 Milano-Torino. Ferito in modo non grave un 48enne.

L'Anas ha comunicato l'istituzione di viabilità alternativa deviata sullo svincolo del Terminal 2 con rientro sulla Statale 336. Il maltempo ha causato disagi anche alla circolazione ferroviaria. Finora sono stati effettuati una quarantina di interventi da parte delle squadre di soccorso, mentre una sessantina di richieste sono ancora in corso o in attesa di essere soddisfatte. Per far fronte a questa situazione di emergenza, sono state inviate squadre aggiuntive dal comando di Milano per supportare gli interventi. A Varese in viale Borri un albero caduto ha schiacciato un'auto posteggiata lungo la strada. Sui binari non va meglio. Sulla Luino–Gallarate–Milano rami caduti sui binari hanno danneggiato l’infrastruttura tra le stazioni di Ternate-Varano Borghi e Mornago Cimbro, impedendo la circolazione dei treni rimasta sospesa. Sulla Malpensa–Varese–Mendrisio–Como il maltempo ha danneggiato l’infrastruttura ferroviaria fra Varese e Induno Olona causando ritardi fino a 60 minuti e variazioni di percorso con bus sostitutivi; idem sulla Porto Ceresio–Varese–Gallarate–Milano. Sulla Laveno–Varese–Saronno–Milano danni tra le stazioni di Varese Nord e Malnate con la copertura di un edificio che è andata a invadere la massicciata all’altezza di via Tonale a Varese. Tecnici al lavoro e ritardi sino a 30 minuti.



