Milano-Cortina:La torcia olimpica sarà svelata all'Expo di Osaka

La torcia olimpica dei giochi invernali di Milano-Cortina del 2026 sarà svelata durante l'esposizione mondiale di Osaka in programma dal Giappone dal 13 aprile al 13 ottobre del prossimo anno. Oggi Fondazione Milano Cortina 2026 e il Commissariato generale per l'Italia a Expo 2025 Osaka hanno firmato un protocollo d'Intesa che definisce la partecipazione della fondazione all'esposizione all'interno del Padiglione Italia.

Questo accordo rappresenta il nostro impegno nel promuovere i valori Olimpici e Paralimpici a Expo 2025 Osaka" ha spiegato Mario Vattani, Commissario Generale per l'Italia a Expo 2025 Osaka sottolineando come lo sport sia "un importante strumento di sviluppo sociale e promuove stili di vita sani".

"Siamo molto orgogliosi di mostrare a Osaka uno dei simboli più significativi dei Giochi: sarà una magnifica opportunità per ispirare le generazioni future e avvicinarci al nostro grande evento - ha aggiunto Andrea Varnier, CEO di Fondazione Milano Cortina 2026 -. La Torcia Olimpica e Paralimpica e il Viaggio della Fiamma uniscono tutti nella condivisione dei valori dello sport. Siamo felici di vivere un momento così speciale all'Esposizione Universale di Osaka e all'interno del Padiglione Italia". Più precisamente, l'evento di presentazione della Torcia Olimpica e della Torcia Paralimpica si terrà in contemporanea a Milano e a Osaka, città gemellate nel 1981.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA