Marotta, 'Oaktree vuole mantenere l'Inter ai vertici'

"La nostra nuova proprietà ha raccolto l'eredità storica, la tradizione, il senso di appartenenza e i valori del nostro Club. Oaktree, che ha già supportato l'Inter negli ultimi 3 anni di successi, ha sin da subito dimostrato la volontà di mantenere la Società ai vertici del calcio italiano ed europeo. La solidità della nuova proprietà unita all'impegno di questo Management è la miglior garanzia per l'Inter e per i nostri meravigliosi tifosi di raggiungere nuovi traguardi e di realizzare insieme altre memorabili imprese". Lo ha detto il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, in conferenza stampa. "La nostra Inter vuole essere protagonista in tutte queste manifestazioni con la consapevolezza della propria forza e l'obiettivo di prolungare il ciclo di vittorie degli ultimi anni. Abbiamo costruito una squadra ancora più competitiva per la prossima stagione, mantenendo praticamente invariata la rosa dei Campioni d'Italia, rafforzandola con innesti di grande valore come Taremi, Zielinski e Martinez ma saremo sempre attenti a cogliere eventuali opportunità dal mercato".



