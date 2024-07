Maltempo: in Lombardia danni in sette province

Ha creato danni in sette province il maltempo che questa mattina ha flagellato la Lombardia, dove a Como è esondato il Lario con conseguente chiusura del lungolago poi riaperto. Diverse le strade chiuse a causa di smottamenti e alberi caduti: nel Comasco, in provincia di Lecco, di Varese - dove è stata chiusa la strada per il Sacro Monte - Sondrio, Bergamo e Brescia. A Milano fulmini hanno colpito due centraline elettriche, che si sono incendiate, vicino alla fermata della metro di Cimiano, motivo per cui ancora adesso la circolazione è sospesa sulla linea 2 fra le fermate di Udine e Cascina Gobba.

A Como, a causa delle piogge intese che hanno sovraccaricato la rete fognaria, provocando un rigurgito ed il conseguente allagamento, era stata disposta temporaneamente la chiusura del lungolago. Si sono inoltre registrate anche esondazioni del reticolo idrico minore.

Danni anche a Varese con allagamenti diffusi e cadute di alberi che hanno reso necessaria la chiusura di reti di comunicazione, tra cui la strada per il Sacro Monte e l'interruzione della rete ferroviaria. Disagi, più limitati, anche nelle province di Sondrio, Brescia, Bergamo e Lecco.

A Milano, invece, prosegue fino alle 6 di domani mattina l'allerta meteo gialla (rischio ordinario) per temporali diramata dal Centro monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia.

Il Comune invita i cittadini a non sostare nei sottopassi, nelle aree a rischio esondazione di Seveso e Lambro, sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende.

"La Protezione civile lombarda è al lavoro nelle zone colpite dal maltempo che dalle prime ore di questa mattina si è abbattuto sulla nostra Regione provocando allagamenti, caduta di alberi e detriti ed alcune esondazioni, con interruzioni del traffico stradale e ferroviario" afferma Romano La Russa, assessore della Regione Lombardia alla Protezione Civile.

"L'ondata di maltempo, secondo le previsioni di Arpa - conclude La Russa - dovrebbe concludersi in tarda serata, con qualche residuo fenomeno possibile nelle prime ore di domani".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA