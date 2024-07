Ippodromo Snai S. Siro, Vecchioni inaugura la nuova pista trotto

La voce di Roberto Vecchioni ha accompagnato una serata speciale all'Ippodromo Snai San Siro: nella serata di ieri infatti è stata presentata e inaugurata ufficialmente la nuova pista del trotto, il restauro della tribuna secondaria ribattezzata Tribuna del Trotto e la GAMI, la Galleria Archivio Multimediale dell'Ippodromo, durante l'evento "Luci a San Siro Trotto Grand Opening".

Una serata con grande successo di pubblico che è stata anche la celebrazione di un percorso lungo quasi 10 anni intrapreso da Snaitech per trasformare un impianto dedicato a una sola disciplina sportiva, il galoppo, in un'arena polifunzionale.

Grande protagonista Roberto Vecchioni, che ha intrattenuto il pubblico con un'esibizione emozionante appunto della sua "Luci a San Siro" all'interno dell'area del Cavallo di Leonardo.

"Vedere in uno stesso luogo discipline sportive diverse, come trotto, galoppo ed equitazione, uno spazio espositivo come la GAMI, il tutto accompagnato da una colonna sonora d'eccezione rappresenta davvero un orgoglio e ci riempie di gioia", ha dichiarato Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech.



