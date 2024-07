"Sono felicissimo del rinnovo di contratto, ringrazio la società. Mi sento a casa, mi sento apprezzato ed è questa la cosa che conto più di tutto. Non siamo mai stati lontani in questi mesi. Ringrazio la nuova proprietà e tutti i dirigenti". Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, intervenuto in conferenza stampa dopo il rinnovo di contratto con il club nerazzurro fino al 2026.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA