Inter: Inzaghi, la società si è già mossa bene sul mercato

"Taremi, Zielinski e Martinez sono tre ottimi acquisti. La società si è mossa con largo anticipo e molto bene. I tre nuovi innesti erano fortemente voluti da me.

Ora c'è stato questo contrattempo con Buchanan, stiamo già valutando. Dobbiamo chiaramente completare in quel ruolo. I dirigenti si faranno trovare pronti. Si giocano quasi 70 partite, sarà una novità per tutti e noi abbiamo il dovere di fare più partite possibili". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, intervenuto in conferenza stampa. "Zielinski è primo per partite giocate negli ultimi cinque anni, ci darà una grandissima mano. Taremi lo abbiamo seguito per diverso tempo, eravamo rimasti impressionati in Champions. Si integra perfettamente nel nostro modo di giocare. Martinez? Potevamo scegliere tra diversi portieri, siamo andati su di lui. Ha fatto 2 ottime stagioni, si sposa bene con i nostri principi di gioco.

Avrà davanti Sommer che è il titolare ma c'ho parlato, è voglioso e le partite sono tante"



