In Lombardia bando per reinserimento donne vittime di violenza

Con l'obiettivo di garantire autonomia economica alle donne vittime di maltrattamenti, in Lombardia apre un nuovo bando per favorire il loro reinserimento lavorativo.

A disposizione la Regione mette 1,5 milioni di euro 1.500.000 per proposte progettuali che potranno essere presentate da soggetti del terzo settore che operano in rete con associazioni ed enti di formazione riconosciuti e potranno beneficiare fino a un massimo di 150.000 euro per progetto che abbia durata biennale.

"Dopo l'intervento per destinare immobili delle case Aler alle donne vittime di violenza per consentire loro l'avvio di un percorso di autonomia abitativa - ha dichiarato l'assessore regionale alla Famiglia e Pari opportunità Elena Lucchini - mettiamo ora a regime un ulteriore e indispensabile tassello del percorso necessario per l'empowerment femminile previsto come obiettivo a livello internazionale, nazionale e regionale".

Grazie alla collaborazione tra Centri antiviolenza, terzo settore, operatori pubblici e servizi per l'impiego, enti di formazione professionale e Camere di Commercio "sono certa che potremo rimuovere ostacoli materiali e immateriali per una piena partecipazione di queste donne alla vita sociale ed economica delle nostre comunità" ha concluso Lucchini.



