Bozzoli dal carcere, 'come posso vedere mio figlio?'

Nel carcere di Canton Mombello, Giacomo Bozzoli ha chiesto informazioni su come poter incontrare il figlio. È quanto si apprende da fonti della penitenziaria.

Bozzoli, sorvegliato a vista in una cella dell'istituto penitenziario di Brescia dopo undici giorni di latitanza, è molto provato e ha ribadito la sua innocenza.

Entro 36 ore sarà trasferito dal carcere Canton Mombello, in provincia di Brescia. Probabilmente verrà portato a Opera, nel Milanese. Il 39enne è sotto choc e l'impatto con il penitenziario bresciano - il più sovraffollato di Italia - è stato troppo pesante.



