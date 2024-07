Biglietti per Taylor Swift a 13mila euro, esposto Codacons

Il Codacons ha presentato alla Procura della Repubblica di Milano e all'Antitrust un esposto con cui chiede di sanzionare e bloccare le speculazioni legate ai concerti di Taylor Swift del 13 e 14 luglio allo stadio San Siro a Milano. Secondo l'associazione, su alcuni siti ci sono biglietti in vendita anche a prezzi superiori ai 13mila euro.

"Si ritiene opportuno segnalare una pratica commerciale che oltre ad essere scorretta potrebbe integrare gli estremi del reato penale di aggiotaggio ai sensi dell'art. 501 c.p." scrive il Codacons nell'esposto. Per tali motivi il Codacons ha chiesto alla Procura della Repubblica di Milano e all'Antitrust di aprire indagini sul caso disponendo il sequestro preventivo dei siti web in questione "atteso il pericolo che la libera disponibilità degli stessi possa protrarre, e anche aggravare, le conseguenze dei reati, e la sospensione provvisoria della commercializzazione dei biglietti sulle piattaforme di secondary ticketing, valutando di irrogare le relative sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 euro a 500.000 euro".



