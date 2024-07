Aumentano raccolta e riciclo di capsule Nespresso in Lombardia

Aumenta in Lombardia la raccolta e il riciclo delle capsule Nespresso 'Da Chicco a Chicco': rispetto allo scorso anno la raccolta è cresciuta del 16% con un totale di 850 tonnellate, che corrispondono a 50 tonnellate di alluminio e 520 di caffè.

La Lombardia è la prima regione in Italia per la raccolta, con aumenti particolarmente significativi a Brescia, Bergamo e Como che, con oltre 150 tonnellate di capsule, hanno registrato una crescita del 30%;, E Milano che ha registrato una crescita del 4% con quasi 230 tonnellate di capsule.

Risultati molto positivi anche per i comuni minori: Arese con un +64%, Assago, Rozzano, Sesto San Giovanni, Locate Triulzi, Paderno, Rescaldina con un +50%, Pessano con Bornago (+23%) e Roncadelle (+13%).

Nato nel 2011 grazie a una convenzione con CiAL (Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio), Utilitalia e CIC (Consorzio Italiano Compostatori), "Da Chicco a Chicco" è il progetto attraverso cui i clienti possono riconsegnare le loro capsule esauste in alluminio nell'apposita area di raccolta presente all'interno delle Boutique Nespresso e nelle isole ecologiche partner dell'iniziativa distribuite sul territorio nazionale, per un totale che ad oggi conta oltre 200 punti di raccolta in più di 100 città italiane.



